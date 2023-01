Parroco rapinato col coltello alla gola prima della messa e sequestrato in chiesa a Torre del Greco La rapina nella chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio di Torre Del Greco: il parroco don Raffaele sequestrato nella canonica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Rapinano il parroco puntandogli un coltello alla gola, mentre si sta preparando per la messa del mattino. Rubano tutti i soldi della chiesa, poi lo sequestrano nella canonica. La vittima è don Raffaele del Duca, parroco della chiesa di Sant'Antonio a Brancaccio, a Torre Del Greco, in provincia di Napoli. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il parroco rapinato prima della messa

Il prelato, questa mattina, si stava preparando per dire la messa delle 7,00, quando, secondo le prime ricostruzioni, è stato colto di sorpresa da due uomini incappucciati. I due gli si sono avvicinati di soppiatto mentre era ancora in sagrestia. Il volto coperto da passamontagna. Quando lo hanno raggiunto, gli hanno puntato un coltello alla gola.

Rubati i soldi della chiesa: bottino da 2mila euro

Quindi, sotto la minaccia dell'arma, hanno costretto il parroco a cedere tutti i soldi che c'erano nella canonica. Circa 2mila euro. Fondi che dovevano servire per le necessità della chiesa. Poi lo hanno chiuso nella stanza da letto, di fatto sequestrandolo, e sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

A lanciare l'allarme è stata la sorella del parroco, che si è preoccupata quando non l'ha visto più in sagrestia. La donna, a quel punto, ha chiamato subito la polizia di Stato. Gli agenti sono subito arrivati sul posto. Qui hanno raccolto la testimonianza del prete e sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso i volti dei due che potrebbero essere originari della zona.

Nappi (Lega): "Atto gravissimo"

Sulla vicenda interviene Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania: