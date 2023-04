Parco dei Camaldoli chiuso, partiti i lavori sui primi due tratti: “Riaprirà quest’estate” Partiti i lavori sui primi due tratti del Parco Urbano dei Camaldoli, chiuso dal 2020. L’obiettivo è riaprirlo per l’estate prossima.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono partiti i lavori per riaprire il Parco dei Camaldoli, chiuso ormai da oltre 3 anni. Si tratta del polmone verde più grande di Napoli, con i suoi 140 ettari di verde. Lo scorso ottobre, il Comune di Napoli ha stipulato l'accordo con l'Ente regionale del Parco delle colline di Napoli da 2 milioni di euro. I lavori sono partiti ieri, 6 aprile 2022, sulle prime due tranches, affidate alla società partecipata regionale SMA Campania, e dureranno circa 20 giorni.

Le prime due tranches dei lavori ai Camaldoli

I lavori interesseranno un primo tratto del parco che va dal cancello di ingresso dismesso in Viale Sant'Ignazio di Loyola al cancello di ingresso principale in viale Sant'Ignazio di Loyola, per un totale di circa 400 metri lineari di intervento. Qui si interverrà prevalentemente a ridosso del muraglione perimetrale. Sono previsti venti giorni di lavori.

Il secondo tratto va dal civico 250 di Viale Sant'Ignazio di Loyola al civico 188- 204 di Viale Sant'Ignazio di Loyola, per un totale di circa 400 metri lineari, con intervento prevalentemente a ridosso del muraglione perimetrale, in parte anche provvisto di rete metallica. In tale area, per il primo tratto di circa 200 metri, che si sviluppa ad altezza di campo e non su fondo rialzato, può essere valutato dal direttore dei lavori, se disponibile, l'utilizzo di un trattore con trincia, qualora il fondo lo rendesse possibile. Sono previsti dieci giorni di lavori per questa seconda tranche.

Saggese: "Riaperto ai cittadini in estate"

Per Fiorella Saggese, presidente Commissione Salute e Verde,

Sono partiti i lavori di riqualificazione del Parco Urbano dei Camaldoli, che fanno seguito all'accordo di collaborazione dell'8 novembre 2022 tra il Comune di Napoli e il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, esito di un percorso iniziato un anno fa nella Commissione Salute e Verde. Grazie all'impegno di tutti i commissari, del Presidente del Parco delle Colline, Antonio Gebbia, del Servizio Verde della Città e della Municipalità 5 si è potuto oggi procedere con i primi interventi di bonifica del parco. Il parco, 140 ettari, è il più grande parco urbano di Napoli, chiuso ormai da anni, e aspetta solo di tornare a essere vissuto dai cittadini.

E conclude: