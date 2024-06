video suggerito

Parco dei Camaldoli a Napoli, a che punto sono i lavori e quando riaprirà tutto L'assessore Santagada a Fanpage.it: "Il completamento della parte strutturale è previsto per il 2025. Ma altri lavori partiranno prima"

A cura di Pierluigi Frattasi

Parco dei Camaldoli – varco Guantai ad Orsolona attualmente aperto al pubblico

Il Parco dei Camaldoli di Napoli verso la riapertura totale. Il parco della zona collinare è chiuso dal 2020. Al momento, sono accessibili solo alcune zone. Tra queste, quella con accesso da via Guantai ad Orsolona e quella dei camper. Mentre sono ancora chiusi gli accessi di via Sant'Ignazio di Loyola e del Belvedere. Il Comune di Napoli però ha raggiunto un intesa con l’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli e la Città Metropolitana per la completa riapertura del parco. Il progetto prevede di rendere di nuovo fruibile l'intero parco per la fine del 2025. Alcune porzioni del polmone verde però potrebbero essere riaperte già nei prossimi mesi, una volta ultimati i primi interventi.

Parco Camaldoli, Santagada a Fanpage.it: "Lavori finiti nel 2025"

A scandire i tempi del cronoprogramma è l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, che a Fanpage.it afferma:

Il Parco dei Camaldoli è già in parte accessibile ai cittadini. Mi riferisco all'ingresso di via Guantai ad Orsolona, gestito dalla Cooperativa 25 giugno che fa la manutenzione e la guardiania ed è presente con due custodi che hanno a disposizione anche una casetta di legno. A coadiuvarli anche il Mav del Polifunzionale di Soccavo. Aperta anche la zona dei camper. Mentre al momento restano chiuse la parte superiore dell'arena, che va riqualificata, e quella in basso di via Sant'Ignazio di Loyola. L'accordo prevede che il Comune si occuperà del progetto degli ingressi e della parte strutturale, che deve essere ancora validato e approvato in giunta, mentre Ente parco e Città metropolitana si occuperanno della sentieristica, visto che ci sono molti sentieri ad oggi invasi dalla vegetazione. I tempi? Il completamento della parte strutturale è previsto per il 2025. Ma altri lavori partiranno prima. Il parco sarà aperto a step.

La Soprintendenza ha dato le prescrizioni

Il progetto del Comune è stato affidato ad una ditta di Genova. Al momento è in fase di revisione, dopo alcune prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Culturali. Per i lavori c'è già la copertura economica. A disposizione ci sono 1 milione e 860mila euro del piano strategico di Città Metropolitana e altri 400mila euro annuali dell'Ente Parco. All'interno del parco già stanno lavorando i forestali che stanno facendo la pulizia dei valloni.

Il consigliere comunale Claudio Cecere commenta:

Anni di lavoro, quella che reputavo la mia più grande sconfitta…oggi prende forma e realtà. Con i fondi dell'ente Parco, con i fondi di Città Metropolitana e con il progetto per 1 milione ed ottocento mila euro del Comune di Napoli, da me richiesti nella scorsa consiliatura,tutto il Parco dei Camaldoli sarà fruibile alla collettività. Adesso bisogna avere le idee chiare su come gestirlo, così come richiesto dalla Sovraintendenza. Per tale risultato ringrazio i compagni di viaggio come Fiorella Mariposa Saggese Presidente della Commissione preposta, l'assessore al Comune di Napoli Santagada, Antonio Gebbia Presidente del Parco ed il Consigliere delegato di Città Metropolitana Rosario Andreozzi ed il popolo rappresentato dal Comitato Collinare dei Camaldoli.

Parco dei Camaldoli a Napoli, a che punto sono i lavori e quando riapre

Ieri si è tenuto al Parco dei Camaldoli un sopralluogo nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito per coordinare le attività di riqualificazione messe in campo dal Comune di Napoli, dalla Città Metropolitana e dall’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.

Con l’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, hanno partecipato i presidenti delle Commissioni Verde e Ambiente, il Consigliere della Città Metropolitana delegato all’Ambiente e alla Forestazione, alcuni consiglieri comunali e rappresentanti della Municipalità 5, il presidente dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, i tecnici della Città Metropolitana e del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani del Comune di Napoli.

Oltre agli interventi già in corso, finalizzati alla messa in sicurezza delle aree boschive da parte della Città Metropolitana, sono in fase di approvazione il Progetto esecutivo del Comune di Napoli, che prevede la riqualificazione delle aree attrezzate di ingresso al Parco e gli interventi sui viali di attraversamento dell’area boschiva da parte dell'Ente Parco. L'attuazione di questi progetti garantirà la completa fruizione del parco.