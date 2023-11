Parcheggio in un edificio abbandonato, dentro ci sono solo auto rubate: la scoperta ad Arzano I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio parcheggio di auto rubate ad Arzano, nella provincia di Napoli: otto le vetture, che sono state restituite ai legittimi proprietari.

A cura di Valerio Papadia

Un parcheggio, in un edificio abbandonato ad Arzano, nella provincia di Napoli: dentro c'erano solo auto rubate. Questa la scoperta effettuata dai carabinieri della locale tenenza in via Vittorio Emanuele: qui, in un vecchio edificio in disuso, i militari dell'Arma hanno scoperto quello che era un vero e proprio parcheggio per auto rubate, che erano pronte ad essere smontate per ricavarne pezzi di ricambio o modificate.

Ritrovate otto auto rubate: restituite ai proprietari

Nell'edificio abbandonato, i carabinieri della tenenza di Arzano hanno individuato otto automobili rubate, che sono state prontamente restituite ai legittimi proprietari. Proseguono le indagini dei militari dell'Arma per individuare i responsabili del furto e della ricettazione delle vetture.