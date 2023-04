Parcheggiatore abusivo prende a pugni gli agenti della Municipale a Licola: arrestato Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato dopo aver preso a pugni un agente della Municipale a Licola: sarà processato per direttissima nelle prossime ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un parcheggiatore abusivo è stato scoperto a Licola dagli agenti della Municipale: ma alla vista dei caschi bianchi non si è lasciato "intimidire", ma anzi li ha aggrediti prima verbalmente, poi a sputi e pugni, finché non ha provato a scappare. Rintracciato, è stato arrestato e portato in caserma in attesa di essere processato per direttissima nelle prossime ore.

L'episodio a Pozzuoli, nella frazione di Licola

Cronaca di un pomeriggio di ordinaria follia a Licola, frazione di Pozzuoli, nella zona dove ci sono molti lidi balneari, che con l'arrivo delle belle giornate riprendono ad affollarsi di persone. Nel dettaglio, le pattuglie erano arrivate in zona dove diverse persone stavano chiedendo denaro agli automobilisti per "consentire" loro di parcheggiare. Due di questi, a bordo di un motorino, sono stati allontanati dagli agenti della Municipale, ma loro hanno reagito subito in malo modo, inveendo contro di loro. Non paghi, sono anche passati all'aggressione fisica: insulti, sputi e perfino pugni, al punto che uno degli agenti è stato soccorso dal personale medico sanitario del 118, intervenuto poco dopo.

La fuga e l'arresto

I due sono poi scappati a bordo del motorino, ma sono stati rintracciati poco dopo: si tratta di un 20enne ed un 32enne, entrambi pregiudicati con numerosi precedenti penali. Il 32enne è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il 20enne, il presunto autore del pestaggio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: era nella sua abitazione quando sono arrivati gli agenti. Sarà processato per direttissima nelle prossime ore.

Il sindaco: "Nessun passo indietro nella lotta all'illegalità"

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha così commentato l'episodio: "Esprimo la mia ferma condanna per quanto accaduto e la mia piena e convinta vicinanza agli agenti vittime dell'aggressione. La polizia municipale", ha aggiunto Manzoni, "è uno dei fiori all'occhiello della città, sempre in prima linea per l'assistenza alla cittadinanza e per la sicurezza del territorio. Non faremo passi indietro nella lotta all'illegalità e alla violenza".