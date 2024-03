Parcheggia l’auto al centro della strada e va allo chalet: a Mergellina traffico impazzito

Parcheggia l'auto al centro della strada e se ne va a consumare allo chalet, incurante del traffico impazzito alle sue spalle. È accaduto ieri sera, lunedì 25 marzo 2024, a Mergellina, nella zona del Lungomare di Napoli. A denunciarlo è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato il video sul suo profilo Facebook: "Consumano allo chalet sostando al centro della carreggiata e bloccano il bus e il traffico. A Mergellina la sosta selvaggia parte del pacchetto completo dell’anarchia".

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli non le manda a dire:

“Controlli assenti e via libera a malcostume e prepotenza. L’area degli chalet di Mergellina diventa sempre più motivo di imbarazzo per l’immagine di Napoli. Caos, degrado e assenza di regole sono diventati i cardini di una movida senza freni. La sosta selvaggia, poi, è la ciliegina sulla torta di situazione fuori controllo. Fuori la zona dello Chalet Ciro a Mergellina, dove si parcheggia continuamente nel bel mezzo della careggiata per poter consumare al bancone o ai tavolini fregandosene di tutto e tutti. L’ultima segnalazione è di lunedì sera e giunge da un cittadino che si è rivolto a me".

E prosegue:

Una macchina per consumare tranquillamente nel locale ha parcheggiato al centro della carreggiata bloccando il bus e il traffico per diverso tempo. I controlli spesso qui latitano soprattutto quando ce ne sarebbe più bisogno, ovvero durante il week-end durante il quale avviene di tutto. Così si dà il via libera all’inciviltà e al malcostume e, purtroppo, non solo a quelli dato che questa è zona franca dove regnano l’abusivismo, l’illecito e la violenza. La sosta selvaggia potrebbe essere quindi considerato l’ultimo dei problemi ma non è così anche perché sin tropo spesso a causa della viabilità si sono viste a scene di inaudita violenza.Pretendiamo più vigilanza in questa zona davanti a una presenza incredibile di incivili e spesso anche di farabutti".