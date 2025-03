video suggerito

Papusciello, il tiktoker ricercato per droga, ha cancellato tutti i video dalla Spagna Antonio Gemignani, noto sui social come Papusciello, è irreperibile: sul suo profilo TikTok aveva pubblicato alcuni video dalla Spagna, che ora però sono stati rimossi.

A cura di Valerio Papadia

Non ci sono più i video pubblicati dalla Spagna, oggi, sul profilo di Papusciello, il tiktoker 47enne (al secolo Antonio Gemignani) ricercato per droga, tra i destinatari dell'ordinanza eseguita ieri dai carabinieri di Torre Annunziata nei confronti di un gruppo di spacciatori attivo tra le province di Napoli e Salerno. Papusciello, che è accusato di due cessioni di droga ed è irreperibile, nei giorni scorsi aveva pubblicato sul suo profilo TikTok, che vanta oltre 150mila follower e 1 milione di visualizzazioni, alcuni video dalla Spagna, in particolare da Tenerife e da Alicante, suggerendo che potesse trovarsi lì. Quei video che fino a ieri era possibile visualizzare sul suo profilo e che invece oggi, venerdì 7 marzo, sono spariti.

Per il tiktoker, il pm aveva chiesto il carcere, ma il gip ha invece disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Papusciello, come detto, è indagato per la cessione di due dosi di sostanza stupefacente, nella fattispecie cocaina, che avrebbe venduto insieme al nipote (per il quale è stata disposta la custodia agli arresti domiciliari). Per gli inquirenti, inoltre, Gemignani avrebbe anche incassato, in una occasione, i soldi derivanti dalla cessione degli stupefacenti, ma il giudice ha ritenuto non sufficienti gli indizi di colpevolezza per questa accusa.