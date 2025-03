Dov’è il Papusciello, il tiktoker ricercato: nel video rivela la sua attuale posizione Antonio Gemignani, ricercato dai carabinieri per droga, è irreperibile. Ha però pubblicato due video dalla Spagna: alcuni indizi tradiscono la sua posizione. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

Un frame dell'ultimo video pubblicato da Papusciello su TikTok e le immagini di Google Maps

Un video da Tenerife qualche giorno fa, un altro paio da Playa Calpe, ad Alicante: potrebbe trovarsi in Spagna "Papusciello", al secolo Antonio Gemignani, il tiktoker tra i destinatari dell'ordinanza eseguita questa mattina dai carabinieri di Torre Annunziata contro un gruppo di spacciatori attivo tra le province di Napoli e di Salerno. Il 47enne, noto sui social e spesso ospite di trasmissioni televisive locali tra cui il "Peppy Night Fest", condotto da Peppe Iodice, è accusato di due cessioni di stupefacenti; per lui il pm aveva chiesto il carcere ma il gip ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le accuse al tiktoker Antonio Gemignani

Il 47enne di Torre Annunziata è attualmente irreperibile. È accusato di due episodi di cessione di stupefacente, in particolare di cocaina, che avrebbe venduto insieme al nipote, Nino Gemignani (destinatario di misura, ai domiciliari). Per il tiktoker il pm aveva richiesto il carcere ma il gip ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; per gli inquirenti il 47enne avrebbe anche favorito gli spacciatori incassando, in una occasione, i soldi degli stupefacenti, ma secondo il giudice gli indizi di colpevolezza non sono sufficienti per questa accusa.

Dove si trova Papusciello: gli indizi nel video

In mattinata Gemignani ha pubblicato tre video, ma uno è stato cancellato. In uno dei due rimanenti e ancora visibili sul suo profilo si mostra in quello che sembra un resort: fa vedere il mare, varie piscine, costruzioni tipiche che sembrano essere quelle della costa di Alicante, in Spagna. E si vede un promontorio sullo sfondo, che compare anche nel secondo video.

Ed è proprio questo particolare a rivelare la sua posizione: si tratta, infatti, del “Peñón de Ifach”, simbolo della Costa Blanca. Nel secondo video si vedono inoltre anche delle costruzioni: confrontandole con le immagini di Google Maps, si possono riconoscere le strutture di Playa Calpe.