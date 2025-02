video suggerito

Papa Francesco, Napoli lo abbraccia. Il cardinale Battaglia: “Gli siamo accanto” Il cardinale Battaglia, arcivescovo di Napoli, esorta la comunità napoletana a pregare per il Pontefice, affetto da polmonite bilaterale: “Stringiamoci a lui che ha più volte mostrato amore alla città” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Napoli

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le ultime notizie sullo stato di salute di Papa Francesco non sono rassicuranti: Jorge Bergoglio, 88 anni, pontefice della Chiesa Cattoica ha una polmonite bilaterale ed è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Solidarietà ed espressioni di vicinanza arrivano da tutto il mondo, da Napoli è il cardinale Domenico Battaglia, a invitare la sua comunità a stringersi in preghiera: «Ci sono momenti in cui il cuore di una comunità deve battere all'unisono, come quello di una madre che veglia il figlio ammalato, come quello di una città che si stringe attorno a chi – visitandola più volte – le ha manifestato amore. Napoli, con la sua fede appassionata è in questi giorni accanto a Papa Francesco e non può restare indifferente al suo invito a pregare per lui».

Così scrive don Mimmo: «Papa Francesco, come sapete, sta vivendo un tempo di fragilità e malattia e noi, come Chiesa di Napoli, vogliamo fargli sentire il calore della nostra vicinanza, la forza della nostra preghiera, l'affetto sincero di un popolo che lo ama. Per questo vogliamo elevare al Signore la nostra invocazione: che gli doni forza, che lo sostenga nel corpo e nello spirito, che continui a illuminare il suo cammino di testimone di pace, custode vigile della speranza del mondo. Invito, dunque, tutti i presbiteri a celebrare la Santa Messa per il Papa, e chiedo a ogni comunità, a ogni convento, a ogni monastero, a ogni cuore credente di unirsi in preghiera, perché il Signore lo custodisca e gli doni la forza necessaria al suo servizio di Successore di Pietro», aggiunge il cardinale . «Vogliamo che Francesco senta l'abbraccio di Napoli, la sua amicizia e la sua fede, la forza della sua preghiera appassionata! Sia questa preghiera il nostro "grazie" per il Vangelo della pace e della fraternità che il Papa ci annuncia con la vita, per il coraggio con cui ci mostra il volto di Cristo nei poveri, negli ultimi, nei sofferenti. Maria, Madre della Chiesa e Donna della Speranza, prega per il nostro amato Papa Francesco. E, tra le tante parole di amore che sussurrerai al suo cuore , non dimenticare di dirgli il nostro affetto sincero, il nostro grazie più vero, il nostro semplice e profondo: ti vogliamo bene», conclude don Mimmo Battaglia.