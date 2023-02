Paolo Sorrentino dal sindaco Manfredi, un nuovo film su Napoli e il sogno della città del Cinema L’ipotesi di girare a Napoli un altro film sulla Sirena Partenope, ma c’è il risiko cantieri tra lavori sul Lungomare e in centro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paolo Sorrentino in visita al Comune di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi. Il regista Premio Oscar per "La Grande Bellezza" e il primo cittadino si sono intrattenuti a parlare al secondo piano di Palazzo San Giacomo. “Sono amici – filtra dal Municipio – e hanno un ottimo rapporto”. Sorrentino è ormai uno degli alfieri della cultura napoletana nel mondo.

L'ipotesi di girare a Napoli un altro film, ma c'è il risiko cantieri

L'amore per Napoli attraversa la sua produzione cinematografica, come si è visto in “È stata la mano di Dio”, girato proprio nel capoluogo partenopeo. E proprio a Napoli potrebbe essere girato il suo prossimo film, incentrato sul mito della Sirena Partenope. Tra le location potrebbero esserci il Lungomare di via Caracciolo, Castel dell'Ovo, ma anche il centro storico, l'Università, il Duomo e i Decumani. Insomma, un film di ampio respiro, come il grande registra ha ormai abituato il suo pubblico, ma che richiede anche una concertazione con l'amministrazione comunale, considerando che Napoli è anche una eterna città cantiere.

Napoli città-set cinematografico

A maggio, infatti, dovrebbero partire i lavori di rifacimento della pavimentazione del Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro, che dureranno circa un anno. Altri cantieri potrebbero sorgere poi in piazza Vittoria per la realizzazione del parcheggio sotterraneo. Programmare un grande film a Napoli, quindi, deve fare i conti anche con questa realtà. Se si pensa che per le riprese di “È stata la mano di Dio”, piazza del Plebiscito è stata trasformata, con il ritorno della pensilina del bus davanti a Palazzo Reale, riportandola agli anni Ottanta. Le riprese del nuovo film di Sorrentino a Napoli, quindi, potrebbero partire nell'estate del 2024, quando i principali cantieri sul Lungomare dovrebbero essere conclusi.

La città del Cinema a Bagnoli

Napoli negli ultimi anni si è trasformata in una città set per film e serie Tv. Sono sempre di più le produzioni che scelgono la città del Golfo per girare, grazie ad un Ufficio Cinema che funziona e ad una normativa locale particolarmente favorevole. Basti pensare alle tante serie di successo degli ultimi anni: L'Amica Geniale, Gomorra, I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre, La vita bugiarda degli adulti, Sense 8, solo per citarne alcune.

Sullo sfondo, il sogno di realizzare una cittadella del Cinema a Bagnoli, dove poter avere degli studios come a Cinecittà e Hollywood, per ricostruire magari anche gli interni. Attualmente, infatti, molte produzioni scelgono Napoli per le location, ma poi realizzano i set altrove. Anche su questo punto, l'apporto di una personalità del settore, come Paolo Sorrentino, potrebbe essere di grande aiuto per lo sviluppo della città.