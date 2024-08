video suggerito

Panini e pannocchie non tracciati venduti su bancarelle sporche: sequestrati oltre 100 kg tra Posillipo e Mergellina I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno sequestrato oltre 100 kg di alimenti tenuti in scarse condizioni igieniche e non tracciati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Panini, pannocchie, salsette e altri condimenti non tracciati, cucinati su fornelli sporchi e venduti su bancarelle prive di igiene in strada. I carabinieri della compagnia di Bagnoli ne hanno sequestrati circa 100 kg tra Posillipo e Mergellina, sul Lungomare di Napoli, nel corso dei controlli sulla movida notturna cittadina. Trovate anche bibite sfuse in vendita. Sono quattro i locali controllati, dove ben 30 chili di alimenti sono stati messi sotto sequestro perché privi di tracciabilità. Mentre tre venditori ambulanti di alimenti sono stati sanzionati. In questo caso, sono 80 i chili sottratti alla vendita perché trovati in scarse condizioni igieniche.

Le verifiche dei carabinieri

Ma non finisce qui, i militari dell'Arma hanno scoperto tre giovani che guidavano senza patente. Per loro sono scattate le denunce. Inoltre, tra via Petrarca, il primo tratto del Lungomare a Mergellina, davanti alla fontana del Sebeto, sono stati sorpresi diversi parcheggiatori abusivi. Nel complesso, sono state comminati 16 denunce in stato di libertà, un arresto, 17 sanzioni amministrative anche per possesso di stupefacenti e 58 contravvenzioni al codice della strada. Gran parte di queste sono localizzate in piazza Dante e sono state inflitte a centauri senza casco, in sella a scooter in area pedonale.

I controlli al centro storico

Al centro storico di Napoli, i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato un 40enne dei quartieri spagnoli già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono state sequestrate 25 stecchette di hashish pronte per essere smerciate e materiale per il confezionamento. Un 16enne dovrà rispondere di porto abusivo di coltello. In tasca una lama di 12 centimetri. Altri 5 i parcheggiatori abusivi individuati e denunciati, tutti in attività tra Piazza Matteotti e via Monteoliveto.

Massima attenzione anche al Vomero dove i carabinieri hanno denunciato due detenuti per evasione dagli arresti domiciliari. Un 51enne è stato sorpreso mentre cedeva ad un cliente una steccha di hashish da 4 grammi. È stato denunciato per spaccio di droga. Anche qui un minorenne è finito nei guai. Lungo Via Scarlatti, 17 anni appena, brandiva un bastone telescopico di circa 56 centimetri. Si è giustificato con i militari dicendo di averlo acquistato sul web e di averlo portato con sé per mostrarlo agli amici.

Un 21enne risponderà di furto aggravato per aver sottratto abiti e oggetti vari in una boutique in via Scarlatti.