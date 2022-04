Palpeggia un ragazzino sulla Circumvesuviana a Sorrento, rintracciato con le telecamere Un 51enne è stato denunciato per violenza sessuale a Sorrento (Napoli): avrebbe palpeggiato un ragazzino su un treno e nella stazione della Circumvesuviana.

A cura di Nico Falco

Un 51enne è stato rintracciato dalla Polizia di Stato e denunciato per violenza sessuale nei confronti di un minorenne a Sorrento, in provincia di Napoli: è accusato di avere palpeggiato un ragazzino incrociato su un treno della Circumvesuviana e di averlo seguito fino ai bagni, dove lo avrebbe molestato. L'uomo è stato individuato grazie alle telecamere, i poliziotti sono riusciti a ricostruire il suo percorso e lo hanno bloccato in un albergo della zona.

Le indagini sono state avviate ieri mattina, quando il giovanissimo si è presentato al commissariato di Sorrento per denunciare di avere subito abusi sessuali. Uno sconosciuto, ha raccontato, gli si era avvicinato mentre era sul treno e lo aveva palpeggiato approfittando del fatto che in quell'area fossero da soli. Lui era sceso a Sorrento, ma l'uomo non aveva desistito: aveva lasciato anche lui il convoglio alla stessa fermata e lo aveva inseguito, fino dentro i bagni della stazione, dove lo aveva molestato. Il ragazzino era riuscito a divincolarsi e, una volta tornato a casa, aveva subito raccontato quello che era accaduto alla madre e con lei si era rivolto alle forze dell'ordine.

Gli agenti, sulla base degli elementi forniti dalla giovane vittima, hanno avviato gli accertamenti e hanno acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della stazione, grazie alle quali hanno individuato una persona che corrispondeva alla descrizione. Sono riusciti quindi a ricostruire gli spostamenti di quell'uomo fino ad un albergo che si trova poco distante, dove il 51enne è stato infine rintracciato e denunciato a piede libero.