Palazzo a rischio in via Solimena al Vomero, strada aperta a metà, appartamenti e negozi sgomberati Vertice in prefettura per il dissesto dello stabile al civico 113 di via Solimena al Vomero. Presto la perizia per chiarire cosa sia accaduto.

A cura di Redazione Napoli

Dissesto al palazzo di via via Solimena al Vomero, oggi in Prefettura una riunione di coordinamento di Protezione Civile, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Sgombreati i 10 nuclei familiari nello stabile al civico 113 scala A. Tutti hanno trovato autonoma sistemazione. Inoltre, sempre per

esigenze precauzionali, è stato inibito l’accesso ai locali commerciali posti al piano terra e individuati ai civici 115,117 e 119. Il Comune ha chiuso la strada a metà, tenendo aperta una parte della carreggiata. Durante l’incontro in prefettura all’Amministratore dello stabile è stato chiesto di compiere, nel più breve tempo possibile, i dovuti accertamenti peritali.