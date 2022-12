Palazzo a rischio crollo all’Arenella, in via Orsi dissuasori e velocità massima 30 km orari: l’ordinanza Il Comune pubblica l’ordinanza di viabilità: stop ai mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate, velocità massima 30 km orari e rallentatori ottici. Sarà in vigore fino a eliminato pericolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano i rallentatori ottici di velocità in via Orsi all'Arenella, con limite massimo a 30 chilometri orari. Stop anche alla circolazione ai mezzi pesanti superiori a 3 tonnellate e mezzo, fino a quando non sarà eliminato il pericolo. Era l'11 ottobre scorso, quando i vigili del fuoco evacuarono un palazzo di 8 piani, con 36 famiglie, in quanto ritenuto instabile e a rischio crollo.

Via Orsi fu chiusa provvisoriamente alla circolazione, poi fu riaperta con il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Adesso, il Comune di Napoli con una nuova ordinanza ha istituito le nuove regole di viabilità sulla strada che porta all'ingresso della Tangenziale di Napoli dell'Arenella, fino a quando non sarà eliminato il pericolo.

La relazione della Protezione Civile

Il 7 dicembre scorso, il Servizio Protezione Civile del Comune ha trasmesso la relazione tecnica dell'impresa incaricata dei lavori sugli accertamenti eseguiti e sulle opere di messa in sicurezza realizzate, chiedendo di assolvere ad alcune prescrizioni, come l'adozione di dispositivi di limitazione della circolazione veicolare lungo via Orsi. Da qui, il nuovo dispositivo di viabilità previsto dal Comune di Napoli, che sarà in vigore fino a quando non sarà eliminato il pericolo.

Leggi anche Ztl piazza Dante cancellata per sempre: il Comune spegne le telecamere di via Toledo e via Pessina

L'ordinanza di viabilità

Ecco di seguito l'ordinanza dirigenziale 721 del 12 dicembre 2022 sull'istituzione di un particolare dispositivo di circolazione in via Giuseppe Orsi, per ragioni di tutela della pubblica incolumità:

Istituire, in via Giuseppe Orsi: