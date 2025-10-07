Pagano con soldi falsi alla sagra dei funghi di Cusano Mutri: denunciata un coppia

Il personale dello stand si era subito insospettito per la qualità della banconota da 50 euro ed ha avvertito i carabinieri: i due sono stati denunciati.

Sorpresi a pagare con banconote false durante la sagra dei funghi in corso a Cusano Mutri, nel Beneventano. Due giovani, residenti nella provincia di Salerno, sono stati scoperti dai carabinieri, che li hanno denunciati per spendita di monete falsificate. Oltre ai soldi che avevano provato a spendere, avevano con loro altre banconote fortemente sospettate di essere contraffatte, e così poste sotto sequestro. Si indaga ora per capire la provenienza del denaro e verificare l'eventuale responsabilità di terzi soggetti nella vicenda.

Il tutto è accaduto come detto durante la Sagra dei Funchi Porcini di Cusano Mutri, uno degli eventi più attesi di tutta la stagione della sagre in Campania. Qui, una coppia ha pagato una consumazione presso uno degli stand gastronomici della manifestazione lo scorso sabato 4 ottobre utilizzando una banconota da 50 euro risultata contraffatta. Il personale dello stand, infatti, si era subito insospettito dalla qualità del biglietto ed ha preferito allertare subito le forze dell'ordine che presidiano l'evento, che attrae migliaia di persone da tutta la regione e anche dalle province vicine di Abruzzo, Molise e Puglia. Scoperto che si trattava a tutti gli effetti di una banconota da 50 euro falsa, i carabinieri hanno quindi fermato ed identificato la coppia, entrambi residenti nella provincia di Salerno, risultata anche in possesso di ulteriori banconote definite "sospette" e subito poste sotto sequestro. I due giovani sono stati così denunciati, in stato di libertà, per spendita di banconote falsificate. Le indagini proseguono ora per capirne la provenienza.