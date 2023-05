Pacco bomba a casa della sindacalista Rosita Galdiero, dirigente nazionale Fiom A Capaccio Paestum recapitato un pacco bomba per la sindacalista Fiom, già sotto scorta da parte delle forze dell’ordine per le tante minacce subite.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un pacco bomba è stato recapitato a Capaccio Paestum presso l'abitazione di Rosita Galdiero, dirigente nazionale della Fiom Cgil, già da tempo sotto scorta per minacce. Lo ha comunicato la stessa Fiom, che ha espresso solidarietà alla propria dirigente e parlando di una "ennesima grave intimidazione subita negli ultimi mesi dalla dirigente della Fiom, in una escalation di minacce". Galdiero è già da tempo infatti finita nel mirino di ignoti. Minacce che si sarebbero intensificate, spiega la Fiom, dopo la richiesta di rinvio a giudizio di diverse persone da parte della Procura di Benevento in una inchiesta sulla gestione di alcuni centri di accoglienza e che vedrebbe coinvolti anche personaggi della malavita locale. Indagine che è partita proprio in seguito ad un esposto di Rosita Galdiero, all'epoca segretaria generale della Cgil di Benevento.

Fatto sta che dopo varie minacce, stamane un pacco bomba è stato recapitato nei pressi della sua abitazione da ignoti: forze dell'ordine e artificieri lo hanno fatto brillare in sicurezza, ma all'interno sarebbe stata trovata una lettere con minacce che la Fiom definisce "gravissime". Fiom Cgil che nel corso della giornata di oggi ha pubblicato anche una nota con la quale esprime piena "solidarietà alla compagna Galdiero" e "il massimo sostegno alle forze dell'ordine e alla magistratura per perseguire e assicurare alla giustizia gli autori delle intimidazioni e delle minacce a cui è sottoposta da tempo la dirigente sindacale".

Questa la nota completa della Fiom Cgil:

