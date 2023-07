Ospedale di Giugliano, dopo la devastazione più polizia per evitare violenze al Pronto soccorso Ospedale San Giuliano, dopo le scene di violenza e la devastazione dei locali di Pronto Soccorso il presidente della Regione scrive a Prefetto e Questore per il drappello h24.

La situazione negli ospedali della Campania ribolle. Poca gente al lavoro causa carenza personale e turni di ferie, abnorme accesso dell'utenza ai presidi, molto spesso per questioni da codice bianco; il caldo asfissiante, l'attesa snervante che in alcuni casi si risolve non in una legittima lamentela ma in inaccettabili atti di violenza al personale e danneggiamenti di strutture. È accaduto all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, uno dei comuni più popolosi dell'hinterland napoletano: il pronto soccorso è stato devastato, gli operatori terrorizzati.

Oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una lettera al prefetto di Napoli Claudio Palomba e al neo-questore Maurizio Agricola, chiede provvedimenti immediati:

Risulta non più procrastinabile l'istituzione di un presidio permanente 24 ore su 24 delle Forze dell'ordine presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Giugliano, al fine di prevenire ulteriori violenze e danneggiamenti ad una struttura preposta alla tutela di un diritto fondamentale della cittadinanza, di assicurare indispensabili condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti e di dimostrare che le istituzioni non sono sorde rispetto a legittime aspettative a minime e indefettibili esigenze di sicurezza. Confido in un intervento concreto e tempestivo.

A quanto apprende Fanpage.it il nosocomio giuglianese sarà particolarmente soggetto a sorveglianza viste le tensioni che – a detta del personale sanitario – sono all'ordine dl giorno.

Gabriele Peperoni, vicepresidente nazionale degli specialisti ambulatoriali Sumai chiede un presidio h24:

È indispensabile che a Giugliano sia istituito un drappello di polizia h24, episodi di violenza non possono e non devono essere tollerati. Aggredire medici che sono a lavoro per salvare delle vite è un atto criminale e come tale deve essere perseguito.

