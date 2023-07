Devastato il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania Devastato il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, l’ira di De Luca: “Chiederò a Prefetto e Questura un presidio fisso di forze dell’ordine”

A cura di Giuseppe Cozzolino

La devastazione all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano

Devastato il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Un'aggressione, l'ennesima, che sarebbe sfociata in violenza verso la struttura stessa. Scrivanie e attrezzature rovesciate, flebo gettate per terra, danni anche alle attrezzature non mediche come computer e stampanti. Una vicenda, l'ennesima, all'interno degli ospedali di Napoli e provincia che torna a rendere attuale il problema della mancanza dei presidi fissi delle forze dell'ordine all'interno dei nosocomi.

Un’altra immagine del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dopo la devastazione

Un episodio che si ricollega a quelli già avvenuti nelle ultime settimane in diversi ospedali di Napoli e provincia: qualche giorno fa, intervistato da Fanpage.it, anche il direttore sanitario dell'Ospedale Villa Betania dopo le continue aggressioni in pronto soccorso aveva parlato di "situazione allo stremo, non ce la facciamo più". Sulla vicenda di questa sera è intervenuto anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che ha spiegato in una nota ufficiale:

Ennesimo atto di delinquenza e di aggressione nel Pronto Soccorso dell'ospedale Giugliano. Esprimo tutta la mia piena solidarietà al personale medico e infermieristico vittima di queste aggressioni, e invito le forze dell'ordine e la magistratura a individuare le responsabilità di questo grave atto di devastazione. Esprimo la mia ferma convinzione sulla necessità che ci sia un presidio delle forze dell'ordine h24 in quel pronto soccorso. Formalizzerò nelle prossime ore una richiesta in tal senso alla Prefettura e alla Questura di Napoli.