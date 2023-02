Ospedale del Mare, sfascia l’ingresso del Pronto Soccorso: non voleva attendere il suo turno L’uomo è stato identificato dai carabinieri: l’episodio si è verificato questa mattina nel nosocomio partenopeo.

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo episodio di violenza in un ospedale di Napoli: un uomo, stanco di aspettare il suo turno, ha danneggiato la porta d'ingresso del Pronto Soccorso. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 24 febbraio, all'ospedale del Mare, a Ponticelli, periferia orientale della città. Stando a quanto si apprende, l'uomo, che si era recato nel nosocomio partenopeo per farsi visitare, si sarebbe adirato per i tempi di attesa a suo dire troppo lunghi: così, in preda a una furia cieca, si è scagliato contro una delle porte d'ingresso del Pronto Soccorso, danneggiandola, per poi allontanarsi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio, che hanno avviato le indagini: l'uomo è stato identificato, ma al momento nei suoi confronti non sono stati ancora adottati provvedimenti. Per fortuna, l'episodio di violenza non ha fatto registrare feriti all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare.

Infermieri picchiati all'ospedale Pellegrini

Sono rimasti feriti, invece, gli infermieri dell'ospedale Pellegrini, in centro a Napoli, aggrediti qualche giorno fa da un uomo, figlio di un paziente deceduto poco prima nel nosocomio. L'aggressore, un giovane di 27 anni, dopo la morte del genitore si è scagliato con violenza contro gli infermieri che si trovavano in quel momento in ospedale, prendendoli a pugni: due gli infermieri feriti, un uomo e una donna, che per fortuna hanno riportato conseguenze non gravi.