Ancora rotti i condizionatori d’aria dell’Ospedale del Mare e anche i macchinari di precisione vanno in tilt. Le analisi urgenti dei campioni dirottate al Loreto Mare. Sospese quelle di routine. I condizionatori hanno cominciato a dare segni di malfunzionamento già ieri pomeriggio. A causa dell’aumento della temperatura, però, anche gli strumenti sanitari sono andati in avaria. A questo punto, nel nosocomio della zona orientale è scattato il piano di emergenza che prevede l’invio dei casi più urgenti che arrivano in alcuni reparti, coma la Patologia Clinica, al Loreto Mare, dove invece i laboratori sono funzionanti.

Di conseguenza, le accettazioni di routine sono state bloccate all’Ospedale del Mare. Mentre i campioni che necessitavano di esami urgenti sono stati inviati ai laboratori del Loreto Mare, a via Marina, per essere analizzati. A disposizione, infatti, c’è un mezzo di trasporto ad hoc che può essere utilizzato proprio per queste occasioni. Nel presidio ospedaliero di Ponticelli a causa dei condizionatori guasti c’è un grande disagio, avvertito non solo da parte dell’utenza, ma anche del personale medico, infermieristico e tecnico, costretto a lavorare in condizioni difficili che potrebbero diventare proibitive alla luce dell’aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni con le ondate di calore che investiranno la Campania e della stagione estiva. Il paradosso è che l'Ospedale del Mare è il nosocomio della città di Napoli più moderno, eppure non funziona l'aria condizionata. La situazione va avanti già da diversi giorni, ormai, tra riattivazioni e interruzioni improvvise dell'aria condizionata, ma ora è diventata insostenibile: medici, infermieri, operatori socio sanitari ma anche e soprattutto i pazienti, lamentano temperature torride in corsia.