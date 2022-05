Ospedale del Mare: arriva per alcuni accertamenti, ma muore mentre aspetta i risultati degli esami La vittima è un uomo di 60 anni che, mentre attendeva i risultati degli esami, si è allontanato dal Pronto Soccorso e, pochi metri più in là, si è accasciato al suolo.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 maggio, all'ospedale del Mare di Napoli, dove un uomo di 60 anni – R.D.N. le sue iniziali – è deceduto per cause che sono ancora in corso di accertamento. Stando a quanto si apprende, intorno alle 10.30, il 60enne è arrivato al Pronto Soccorso del nosocomio di Ponticelli, periferia orientale di Napoli, in codice giallo: preso in carico dal personale sanitario, è stato sottoposto a una serie di accertamenti volti a verificare il suo stato di salute. Completati tutti gli esami, intorno alle 12, mentre era in attesa di ricevere i risultati, il 60enne si è allontanato autonomamente dal Pronto Soccorso: dopo pochi metri, giunto in via Enrico Russo, l'uomo si è però accasciato al suolo.

Inutili i soccorsi tempestivi e i tentativi da parte del personale sanitario di rianimarlo: per il 60enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso: come da prassi in questi casi, la salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio del Policlinico, dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia.

Allo stesso ospedale del Mare, nella serata di lunedì 23 maggio, la Polizia di Stato ha denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di 32 anni, accusato di danneggiamento aggravato. L'uomo, in evidente stato di agitazione, è arrivato nel nosocomio pretendendo di entrare: al rifiuto di una delle guardie giurate in servizio, il 32enne ha preso a calci la porta d'ingresso del Pronto Soccorso, danneggiandola. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che lo hanno identificato e denunciato.