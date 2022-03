Ospedale del Mare, 4 infermieri aggrediti dai parenti di un paziente: uno colpito con un secchio La denuncia arriva, ancora una volta, dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che rende noto che, dei 4 infermieri aggrediti, soltanto uno ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario a Napoli: teatro, in questa occasione, l'ospedale del Mare, nosocomio di Ponticelli, periferia orientale della città. La denuncia arriva, ancora una volta, dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che su Facebook racconta quanto accaduto. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 marzo, un paziente già preso in carico e già sottoposto ad alcuni accertamenti, che aspettava la visita dell'urologo, ha iniziato a lamentarsi della lunga attesa: l'uomo ha cominciato così a fomentare i parenti, che aspettavano in Pronto Soccorso e i quali hanno cominciato a lamentarsi a loro volta con il personale sanitario che si trovava in quel momento all'accettazione.

I parenti del paziente, in poco tempo, dalle parole sono passati ai fatti: quando gli infermieri all'accettazione hanno cercato di calmarli, questi li hanno aggrediti; un infermiere è stato addirittura colpito con un secchio utilizzato per contenere i rifiuti speciali, che si sono sparpagliati sul pavimento del Pronto Soccorso. Come rende noto l'associazione, dei quattro aggrediti, soltanto uno ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

"Non basta la guerra in Ucraina per far capire a questi trogloditi il valore della pace e della ‘non violenza', educarli da piccoli per avere risultati in futuro, oramai questa generazione è perduta ed avremo strascichi per ancora molti anni" il commento del dottor Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".