Orrore in Irpinia, cadavere di un 37enne trovato sulle sponde del fiume Calore: è in decomposizione Il cadavere è stato rinvenuto questa notte a Castelfranci, nella provincia di Avellino, sulle sponde del fiume Calore. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria intervenuta sul posto, il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

A cura di Valerio Papadia

Il cadavere di un uomo di 37 anni – le cui generalità non sono ancora state rese note – è stato rinvenuto questa notte a Castelfranci, nella provincia di Avellino. Ad effettuare la macabra scoperta è stato un famigliare della vittima, che ha subito allertato le forze dell'ordine: il corpo giaceva in via Roma, sulle sponde del fiume Calore, in stato abbastanza avanzato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella e due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale, che hanno recuperato il corpo: come disposto dall'Autorità Giudiziaria intervenuta sul posto, il cadavere è stato portato all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, che stabilirà le esatte cause della morte, ancora sconosciute. Soltanto le opportune indagini, condotte da magistrati e militari, potranno infatti fare luce sulla vicenda, avvolta per il momento da un alone di mistero.

A Benevento, invece, la locale Procura della Repubblica indaga sulla morte di un bambino di appena due anni, deceduto all'ospedale Fatebenefratelli. Il piccolo – che da quanto si apprende è ospite di una casa famiglia di Montesarchio – è arrivato nel nosocomio sannita in condizioni di salute molto gravi: nonostante i tentativi disperati, i medici non sono riusciti a salvarlo. Il bambino avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella casa famiglia ma è arrivato in ospedale in condizioni già critiche: anche sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia per chiarire con precisione la cause della morte.