Ormeggi abusivi a Mergellina, denunciato il marito di Rita De Crescenzo Tre denunciati a Napoli durante i controlli contro gli ormeggi abusivi a via Caracciolo, tra loro anche il marito della tiktoker Rita De Crescenzo.

A cura di Nico Falco

C'è anche Salvatore Bianco, marito della tiktoker Rita De Crescenzo, tra i tre denunciati nell'operazione messa a segno ieri mattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia Costiera per contrastare gli ormeggi abusivi nello specchio d'acqua antistante il lungomare Caracciolo; l'uomo, 49 anni, dovrà rispondere insieme a un 32enne e a un 40enne di occupazione abusiva di spazio demaniale, imbrattamento di cose altrui e invasione di terreni o edifici.

Ieri mattina gli uomini della Capitaneria di Porto e i poliziotti del commissariato San Ferdinando hanno accertato che sull'area era stato allestito un sistema di ormeggio completamente abusivo per il trasbordo non autorizzato di persone e, inoltre, sono state trovate cime e altre attrezzature adibite all'ormeggio delle barche che venivano usate per il trasferimento dei clienti; complessivamente lo spazio occupato senza titolo ammonta a 132 metri quadrati. I tre napoletani sono stati denunciati secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione. L'area dell'ormeggio abusivo è stata sequestrata.

Il tratto è quello nei pressi del consolato statunitense, lo stesso già al centro di vicende giudiziarie per ormeggi abusivi che avevano visto coinvolta la famiglia della tiktoker; un anno fa, nel giugno 2022, la donna, che non risulta coinvolta in questa ultima operazione, si era impegnata a smontarli. Un precedente sequestro c'era stato nel maggio 2021, ad opera dei carabinieri: in quella circostanza venne appurato che, per consentire l'accesso, era stata danneggiata una balaustra. I sigilli erano scattati anche tre anni prima, nel 2018, e quella volta la De Crescenzo si rese protagonista di una protesta con atti di autolesionismo, ferendosi alle gambe con un coltello.