Orecchio tranciato da elica a 16enne, all’Ospedale del Mare glielo ricostruiscono

Operato all’ospedale del Mare il 16enne ferito dall’elica del gommone a Capri il 4 agosto: ha recuperato totalmente l’orecchio che era stato tagliato.

L'elica del gommone trancia un orecchio ad un ragazzo di 16 anni a Capri. All'Ospedale del Mare glielo ricostruiscono completamente. Una storia a lieto fine per il giovane, rimasto ferito in un incidente marittimo il 4 agosto scorso sull'isola azzurra, nel Golfo di Napoli. Arrivato in pronto soccorso, grazie a un complesso intervento,il 16enne è riuscito a recuperare l’orecchio sinistro. Uno straordinario intervento chirurgico portato a termine all’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro, ha consentito al ragazzo, nonostante le sue condizioni fossero alquanto complesse, di recuperare completamente l’orecchio sinistro.

Il giovane è stato ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Chirurgia d'Urgenza, diretta da Mariano Armellino, ed operato nello stesso giorno dall’equipe dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia Plastica, diretta da Alfredo Borriello composta da Antonio Zaffiro, Barbara Maisto e Armando Parisi, supportata dal team infermieristico di camera operatoria dell’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza.

Il 16enne operato all'Ospedale del Mare

“Il giovane paziente, spiega Alfredo Borriello, giunto in pronto soccorso in seguito a una ferita riportata a mare e provocata da un’elica di una imbarcazione, presentava un distacco completo dell'orecchio, tenuto in loco solo da un piccolissimo lembo di pelle, con un taglio netto di tutte le strutture cartilaginee. Presentava una profonda ferita del cuoio capelluto che partiva dalla regione temporale e finiva alla regione nucale. Sono stati ricostruiti tutti i piani anatomici, continua Borriello, senza sacrificare nulla e ricostruendo completamente l'integrità e l'estetica dell'orecchio”.

Il paziente, durante il decorso postoperatorio, è rimasto ricoverato in Chirurgia d'Urgenza dove è stato seguito e curato in collaborazione con l’equipe della Chirurgia Plastica. Il 16enne ora sta bene, è potuto tornare a casa e abbracciare i suoi cari. Verrà seguito nei prossimi giorni presso l’ambulatorio di Chirurgia Plastica dell’Ospedale del Mare. “Il nostro personale, dichiara il neo direttore generale Gaetano Gubitosa, con tempestività e professionalità è riuscito ad intervenire in maniera encomiabile e portare a termine un intervento delicatissimo. A tutti loro va il nostro ringraziamento più sincero”.