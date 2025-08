Incidente in mare a Capri, 16enne ferito al volto dall’elica del gommone

Un 16enne è stato ferito a Capri: è stato colpito dalle eliche del gommone su cui si trovava con la famiglia dopo essersi tuffato; trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Un 16enne napoletano è rimasto ferito questa mattina nelle acque di Capri, nel Golfo di Napoli, colpito alla testa dall'elica di un gommone; è stato portato prima al Pronto Soccorso dell'ospedale "Capilupi" e successivamente trasferito sulla terraferma con l'elisoccorso, non è in pericolo di vita. Ferito, lievemente, anche il padre, che si è tuffato in soccorso del figlio e ha riportato un trauma a una spalla.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi, 4 agosto, nell'area di Marina Piccola. Sul posto, insieme ai soccorsi, sono intervenuti la Capitaneria di Porto e i poliziotti del commissariato di Capri. Secondo le ricostruzioni il ragazzo si trovava sulla piccola imbarcazione presa a noleggio insieme ai genitori e ad un fratello più piccolo. La famiglia si sarebbe fermata in una caletta in prossimità della grotta verde e a quel punto il 16enne si sarebbe tuffato quando il motore era ancora acceso; mentre stava per risalire a bordo sarebbe stato colpito dal gommone e sarebbe stato ferito dall'elica, che gli avrebbe procurato una serie di tagli, i più gravi ad un orecchio.

Ad allertare i soccorsi sono stati i genitori, che sono riusciti a tirarlo sul gommone e, mentre tornavano verso il porto di Marina Grande, hanno chiamato il 118 col cellulare. In un primo momento il 16enne è stato portato all'ospedale di Capri per poi essere trasferito all'Ospedale del Mare di Ponticelli, attrezzato per il tipo di lesioni riportate.