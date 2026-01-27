napoli
Ore d’ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D’Amora: è scappato dall’Ospedale del Mare

Il 48enne si è allontanato dall’Ospedale del Mare di Ponticelli domenica scorsa: preoccupate le associazioni Fraternité e Kades: “E’ estremamente fragile”
A cura di Giuseppe Cozzolino
Le associazioni Fraternité e Kades lanciano un appello urgente per il ritrovamento del Sig.

Francesco D’Amora
Francesco D’Amora

Paura ed ansia a Napoli per Francesco D'Amora, 48 anni, allontanatosi dall'Ospedale del Mare di Ponticelli domenica 25 gennaio e di cui non si hanno più notizie. Le associazioni Fraternité e Kades hanno lanciato un appello urgente per il ritrovamento: "Francesco, dacci tue notizie. Siamo tutti pronti ad aiutarti per ritrovare te stesso e ripartire insieme nel lungo viaggio verso una vita serena". Francesco D'Amora si è allontanato dall’Ospedale del Mare di Napoli, dove era stato ricoverato per crisi epilettiche lo scorso 25 gennaio.

Si tratta, fanno sapere le associazioni, di una persona "estremamente fragile, affetta da disturbo bipolare e problemi psichici, e necessita con urgenza della terapia farmacologica che non ha al seguito. Al momento della scomparsa potrebbe essere apparso in stato di disorientamento", spiegano. Il 48enne, inoltre, non ha parenti stretti eccetto gli amici ed i volontari delle due associazioni che lo seguono quotidianamente. "Siamo profondamente preoccupati per la sua incolumità", spiegano ancora dalle associazioni Fraternité e Kades.

Francesco D'Amora, 48 anni, è alto circa 1,70 ed ha capelli castani tagliati corti, occhi marroni, corporatura robusta. Al momento della scomparsa indossava jeans, un pullover blu e un giubbino. Cammina lentamente, ma possiede un'ottima proprietà di linguaggio. Chiunque avesse informazioni o credesse di averlo avvistato è pregato di contattare immediatamente le Forze dell'Ordine (112 o 113) oppure i recapiti delle associazioni Fraternité e Kades.

