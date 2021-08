Ordinanza Covid Campania: prorogati obbligo di mascherina e divieto asporto alcolici dopo le 22 Prorogati in Campania fino al 30 settembre l’obbligo di mascherina all’aperto in caso di assembramenti e il divieto di vendita per asporto degli alcolici nei bar e nei ristoranti dopo le ore 22. È quanto prevede la nuova ordinanza numero 22 firmata dal governatore Vincenzo De Luca oggi, 31 agosto 2021, che proroga e aggiorna e misure già stabilite e vigenti relative alla precedente ordinanza e che erano in scadenza oggi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prorogati in Campania fino al 30 settembre l'obbligo di mascherina all'aperto in caso di assembramenti e il divieto di vendita per asporto degli alcolici nei bar e nei ristoranti dopo le ore 22. È quanto prevede la nuova ordinanza numero 22 firmata dal governatore Vincenzo De Luca oggi, 31 agosto 2021, che proroga e aggiorna e misure già stabilite e vigenti relative alla precedente ordinanza e che erano in scadenza oggi. "Nel contesto rilevato dall’Unità di Crisi regionale – è scritto nell'ordinanza – si rende necessario adottare le determinazioni sanitarie e operative proposte, al fine di scongiurare un nuovo incremento della diffusione del virus su larga scala, il cui rischio concretamente sussiste, alla luce del rilevamento della prevalenza della cosiddetta variante Delta sul territorio e dell’alta densità abitativa della regione". L'ordinanza dispone anche controlli anti-Covid obbligatori per chi arriva dall'estero all'aeroporto di Capodichino.

La nuova ordinanza di De Luca

Ma cosa dice la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania?

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° settembre 2021 e fino al 30 settembre 2021: 1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 21 del 31 luglio 2021- pubblicata sul BURC in pari data – e, in particolare: 1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;

b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;

d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 1.2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.

L'obbligo di mascherina