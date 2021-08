In Campania controlli obbligatori anti-Covid a Capodichino per chi arriva dall’estero Controlli anti-Covid19 obbligatori per i passeggeri che arrivano dall’estero all’Aeroporto di Capodichino da domani e fino al 30 settembre prossimo. È quanto prevede l’ordinanza numero 22 del governatore Vincenzo De Luca, firmata oggi. I controlli, anche a campione, secondo l’ordinanza, saranno effettuati dall’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, in collaborazione con l’Asl Napoli 1 Centro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Controlli anti-Covid19 obbligatori per i passeggeri che arrivano dall'estero all'Aeroporto di Capodichino da domani e fino al 30 settembre prossimo. È quanto prevede l'ordinanza numero 22 del governatore Vincenzo De Luca, firmata oggi, che ha prorogato anche le misure anti-contagio come il divieto di vendita per asporto di alcolici dopo le 22 e l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in caso di assembramenti. I controlli, anche a campione, secondo l'ordinanza, saranno effettuati dall'Usmaf, l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, in collaborazione con l'Asl Napoli 1 Centro.

L’Unità di Crisi regionale, infatti, rileva che "all’esito dell’attività di monitoraggio del trend relativo alla diffusione dei contagi sul territorio italiano, negli Stati esteri e nella regione Campania, nonché della relativa evoluzione degli scenari di contesto formulati mediante analisi con modelli exponential smoothing model, ha espresso avviso che “l’attuale situazione epidemiologica e l’esigenza di contenere i rischi di una diffusione dei contagi in concomitanza con i rientri di numerosi cittadini dalle località di vacanza ed in vista della ripresa delle attività scolastiche e della connessa mobilità, impongono la conferma delle misure allo stato vigenti sulla base dell’Ordinanza regionale n. 21 del 2021, alla luce delle disposizioni introdotte con il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 e con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021, ad esclusione delle disposizioni concernenti spettacoli, concerti ed eventi pubblici ed aperti al pubblico nonché delle manifestazioni sportive, su cui è in corso un approfondimento in ordine alle esigenze sanitarie connesse allo svolgimento dell’evento” e ha evidenziato che “si ritiene necessario, altresì, verificare le misure in concreto poste in essere dai gestori e dai vettori, in attuazione di quanto previsto con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021 e dalle disposizioni dell’art. 9 quater del Decreto-legge 22 aprile 2021, e ss.mm.ii.”.

Cosa prevede l'ordinanza? Ecco il testo:

Leggi anche La terza dose di vaccino Covid è sempre più vicina: si partirà da anziani e fragili