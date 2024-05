video suggerito

Ordigno micidiale in casa: oltre 1 kg di esplosivo pronto ad esplodere Bomba costruita artigianalmente dal peso di oltre 1 kg e 200 grammi trovata a Castellammare di Stabia in casa di un uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non sono ancora chiari i motivi per i quali un uomo di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente a Castellammare di Stabia, avesse in casa un ordigno esplosivo pericolosissimo e mortale, con tanto di vano per poter contenere qualsiasi cosa: chiodi, liquidi infiammabili o chissà cos'altro ancora. Nel comune stabiese i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, insieme ai militari del reggimento Campania e del nucleo cinofili, hanno arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente E.R., 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

I militari hanno perquisito l’abitazione del giovane e lì hanno trovato un ordigno improvvisato. L'esplosivo era costituito da una tanica in plastica legata con un nastro ad una bomba costruita artigianalmente dal peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi. Necessario l'intervento del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che ha messo prima in sicurezza l’area per poi neutralizzare l'ordigno in una zona sicura. L'arrestato è in carcere. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.