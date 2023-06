Operaio di 34 anni morto in cantiere ad Altavilla Irpina: ci sono 4 indagati La Procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati i titolari delle due imprese che stavano svolgendo i lavori nel cantiere in cui è morto il 34enne, il manovratore della gru e un altro operaio.

A cura di Valerio Papadia

Ci sono 4 indagati per la morte di Emanuele Pisano, l'operaio di 34 anni morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 giugno in un cantiere di Altavilla Irpina, nella provincia di Avellino. La Procura della Repubblica irpina ha difatti iscritto nel registro degli indagati i titolari delle due imprese che stavano svolgendo i lavori di smantellamento della piscina comunale; il manovratore della gru alla quale era attaccata la trave che, oscillando, ha travolto il 34enne; un altro operaio che avrebbe dovuto vigilare sulle norme di sicurezza. I reati ipotizzati dalla Procura di Avellino sono quelli di omicidio colposo e violazione delle norme di sicurezza.

In una nota, la Cgil di Avellino ha annunciato di aver presentato la richiesta di costituirsi parte civile nell'eventuale processo per la morte dell'operaio 34enne.

I funerali di Emanuele Pisano si svolgeranno domani

Gli avvisi di garanzia sono stati notificati agli indagati nella mattinata di oggi, giovedì 15 giugno, dopo che il medico legale incaricato dalla Procura ha svolto l'autopsia sul corpo dell'operaio 34enne. Domani, venerdì 16 giugno, si svolgeranno invece i funerali di Emanuele Pisano, che lascia la compagna e la loro bambina di tre anni: le esequie si svolgeranno alle ore 11 nella chiesa di San Martino Valle Caudina, la cittadina della provincia di Avellino della quale il 34enne era originario.