Operaio della Kuwait di Napoli morto per amianto, 1,5 milioni di risarcimento alla famiglia L’operaio aveva lavorato per 22 anni nella raffineria napoletana ed era deceduto nel 2016. Bonanni (Ona): “Ora bonificare il Sin di Napoli Est” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Maxi-risarcimento da 1,5 milioni di euro ai familiari di un ex operaio della raffineria Kuwait di Napoli, morto per un mesotelioma pleurico dopo l'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Roma ha accertato la responsabilità della raffineria della Kuwait di Napoli per la morte del lavoratore 70enne deceduto nel 2016, dopo aver contratto la malattia. L’azienda è stata condannata a risarcire la famiglia dell’operaio con la somma di 444.787 euro e, per i danni sofferti singolarmente, un importo di circa 300mila euro ciascuno alla vedova e ai 3 figli, per una cifra complessiva che va oltre un milione e mezzo di euro.

La storia dell'operaio morto con mesotelioma

L’uomo aveva lavorato per 22 anni – dal 1972 al 1994 – alle dipendenze della Kuwait, già Mobil Oil Italiana, presso la raffineria di Napoli. Era stato impegnato inizialmente come pompista e poi come conduttore caldaie e impianti di produzione della centrale termoelettrica. Sulla base dell’istruttoria del Giudice del Lavoro del Tribunale, e della CTU tecnica e medico legale, sarebbero emerse le precise responsabilità dell’azienda per l’utilizzo della fibra killer senza restrizioni, e l’esposizione del lavoratore, diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di amianto in assenza di misure cautelari.

Ona: "Va bonificato il SIN di Napoli Est"

I familiari sono stati assistiti dall’avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, che sottolinea:

“Si tratta di una importante pronuncia perché conferma il rischio amianto anche nel settore petrolchimico, che ha visto una elevata incidenza epidemiologica di casi di mesotelioma, tumore del polmone, della laringe, e di tutti gli altri, causati dall’amianto. Questo impone una accelerazione nella bonifica e messa in sicurezza del SIN relativo proprio a Napoli, come abbiamo più volte richiesto”.