Operaio cade da impalcatura ad Avellino, è in coma

A cura di Nico Falco

Un operaio di 51 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale Moscati di Avellino: è precipitato dall'impalcatura su cui stava lavorando, è in coma. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire, soprattutto, se l'uomo fosse da solo: il ferito è stato rinvenuto agonizzante a terra in via Santoli, nel quartiere Valle, a pochi passi dalla sua abitazione

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 agosto. A lanciare l'allarme, un passante che ha visto il corpo a terra e si è reso conto di quello che era accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, subito ripartiti a sirene spiegate verso l'ospedale Moscati: già durante i primi accertamenti in loco è stato chiaro che l'uomo fosse in condizioni molto gravi e che necessitasse il ricovero immediato. Il 51enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove si trova tutt'ora, in coma; è stato sottoposto agli esami di prassi per appurare lesioni alle ossa ed eventuali lesioni interne.

Al momento non è chiaro se l'uomo fosse da solo o con altri colleghi al momento dell'incidente o se si stesse occupando autonomamente del cantiere; verifiche sono in corso sul rispetto delle norme di sicurezza, sia da parte dell'operaio, sia per quanto riguarda il ponteggio e la sua installazione.