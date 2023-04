Operaio avvolto dalle fiamme in fabbrica nel Beneventano, è in prognosi riservata Incidente sul lavoro ad Airola: un operaio di San Martino Valle Caudina (Avellino) gravemente ustionato, è ricoverato al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli.

Un 40enne di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, ha riportato profonde ustioni su tutto il corpo. Si tratterebbe, secondo le ricostruzioni, di un incidente sul lavoro: sarebbe stato avvolto dalle fiamme in una fabbrica di Airola, nel Beneventano. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L'incidente risale alle prime ore di ieri, 28 aprile. Il 40enne è stato portato inizialmente all'ospedale San Pio di Benevento, dove ha ricevuto le prime cure ed è stato stabilizzato. La gravità delle sue condizioni di salute, però, ha determinato il trasferimento verso la struttura specializzata a Napoli; è stato quindi trasferito in codice rosso in eliambulanza al Grandi Ustionati del Cardarelli, centro di riferimento per il Meridione per questo tipo di ferite.

A quanto si apprende il 40enne è ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni restano gravi. I carabinieri hanno effettuato i sopralluoghi all'interno della fabbrica per ricostruire la dinamica dell'incidente; parallelamente sono in corso accertamenti per verificare le condizioni e l'inquadramento lavorativo e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.