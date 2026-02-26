Operaio 58enne cade dalla macchina spruzza cemento e muore: incidente sul lavoro a Casalduni

Immagine di repertorio

Operaio 58enne, originario di Pompei, cade dalla macchina spruzza cemento e muore. L'incidente sul lavoro è accaduto oggi pomeriggio a Casalduni, in provincia di Benevento. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, era impegnato nel cantiere per la realizzazione della galleria per il potabilizzatore della diga di Campolattaro.

Si tratta dell'ennesima morte bianca che avviene in Campania, purtroppo, come denunciato dai sindacati di categoria, che chiedono maggiori tutele e sicurezze per tutti i lavoratori. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i carabinieri e l'ambulanza del 118, ma, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. È deceduto a seguito delle ferite riportate. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso ed informare le autorità competenti di quanto è accaduto.

Le indagini dei carabinieri sulla morte dell'operaio

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia successo. La vittima sembra si trovasse a bordo del mezzo pesante in movimento, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Sul posto anche il pm di turno della Procura della Repubblica di Benevento, che ha disposto il sequestro della salma per l'eventuale esame autoptico. Il corpo del 58enne è stato nel frattempo trasportato presso il reparto di medicina legale dell'ospedale "San Pio" di Benevento per procedere agli esami clinici del caso.