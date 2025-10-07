Operaio 53enne precipita al centro commerciale Vulcano Buono: ferito gravemente, rischia la vita

Il centro commerciale Vulcano Buono / immagine di repertorio

Incidente sul lavoro al centro commerciale il Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, dove ieri sera, lunedì 6 ottobre, un operaio di 53 anni è caduto mentre stava effettuando delle lavorazioni, ferendosi gravemente. È ricoverato all'Ospedale del Mare di Ponticelli, nell'area est di Napoli, in prognosi riservata ed in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli 3 Sud. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio, originario della provincia di Foggia, stava montando una scaffalatura all’interno di un magazzino in allestimento per un nuovo punto vendita. Ad un certo punto, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto da un’altezza di circa due metri.

L'operaio 53enne ricoverato all'Ospedale del Mare: è in pericolo di vita

L'impatto al suolo è stato molto violento. L'uomo è rimasto ferito gravemente. Sono stati chiamati subito i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli. Il personale sanitario, dopo aver soccorso il 53enne ed averlo stabilizzato, lo ha trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola. Qui, dopo aver valutato le sue condizioni cliniche, si è deciso il trasferimento presso l'Ospedale del Mare di Napoli, avvenuto attorno alle 5 di questa mattina, martedì 7 ottobre.

Indagini di carabinieri e ispettori Asl

L’uomo si trova ora nell’ospedale del mare ed è ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata. Al momento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i responsabili del servizio sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl Napoli 3 Sud. L'impalcatura sulla quale il 53enne stava lavorando è stata sequestrata. L’operaio risulta regolarmente assunto. Verifiche in corso anche sulla dotazione dei Dpi necessari per svolgere il lavoro. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi ed ascoltato le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale.