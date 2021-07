Operai Whirlpool bloccano i binari dell’Alta Velocità a Napoli

Blitz dei lavoratori della Whirlpool di via Argine alla stazione centrale di Napoli. Quasi 200 operai dello stabilimento di Via Argine si sono mobilitati per bloccare gli arrivi e le partenze dei treni ad alte velocità. Forti ritardi per i Frecciarossa e gli Italo, molti treni regionali cancellati.