in foto: Immagine di repertorio

Una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli è andata in scena ai Quartieri Spagnoli, nel cuore del capoluogo campano, dopo il ferimento di due operai, colpiti per errore da proiettili durante quello che gli inquirenti presumono fosse un agguato, lo scorso 16 giugno. Nella fattispecie, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno identificato e controllato 49 perone – 30 delle quali già note alle forze dell'ordine -, controllando anche 21 veicoli. Durante le operazioni, Giuseppe Corbo, 42enne del posto, è stato arrestato: l'uomo è stato intercettato per strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Inoltre, i militari hanno denunciato a piede libero tre persone: un uomo per aver fornito false generalità; un motociclista per guida recidiva senza patente; un parcheggiatore abusivo. Inoltre, al centro storico, in piazza San Giovanni Maggiore, un 37enne è stato arrestato mentre cedeva dosi di marijuana a due "clienti".

Controlli dei carabinieri anche al Rione Sanità

I carabinieri hanno controllato anche il Rione Sanità, altro quartiere del centro di Napoli. Qui, i motociclisti del Nucleo Radiomobile hanno controllato 15 scooter ed elevato 27 contravvenzioni al Codice della strada, otto di queste per mancato utilizzo del casco. Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato anche 18 scooter: tra le violazioni accertate dai militari, la mancanza della copertura assicurativa, la guida senza casco e senza patente, mentre altri circolavano su mezzi addirittura sprovvisti della targa.