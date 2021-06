Chi non ha ricevuto l'sms di conferma per ricevere il vaccino Pfizer nell'open day di Napoli potrà andare lo stesso, basterà soltanto aver ricevuto l'email con tutti gli estremi della convocazione. Il dietrofront è dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro che, inizialmente, aveva spiegato che solo ricevendo entrambi ci si sarebbe dovuti recare nei centri vaccinali per ricevere il vaccino Pfizer. Poi, poco dopo le 22 di stasera, e dunque a poche ore dall'inizio dell'open day stesso, il dietrofront: ci si potrà recare negli hub anche senza aver ricevuto l'sms.

Le voci e i rumors si erano susseguiti per l'intera giornata, anche se l'ASL aveva fatto sapere che senza sms non ci si sarebbe potuti recare negli hub per ricevere il vaccino nel fine settimana del 5-7 giugno dedicato all'open day Pfizer. Poi, in tarda serata, il dietrofront. E dunque domani nei due hub vaccinali, il primo rivolto alla fascia d'età 16-59 anni all'hub di Capodichino, il secondo alla fascia 60-79 anni all'hub Stazione Marittima, si prevedono lunghe file di persone per ricevere il vaccino Pfizer.

Bisognerà tuttavia attenersi alle indicazioni ricevute nella sola email, soprattutto per quanto riguarda l'orario di convocazione, onde evitare assembramenti all'esterno degli hub vaccinali. Non è dato al momento sapere se il mancato invio degli sms sia voluto o, più probabilmente, dovuto ad un problema del sistema. Subito dopo le 22.30, cioè poco dopo la notizia di potersi recare negli hub anche con la sola email, sono iniziati ad arrivare anche gli sms a centinaia di iscritti per l'Open Day. Non è del resto la prima volta che l'ASL Napoli 1 Centro si trova in difficoltà con la piattaforma Soresa: nelle ore della registrazione agli open day, anche passati, i server sono spesso andati in tilt per i troppi utenti che si erano collegati all'ora X per accedere alle registrazioni, causando non pochi problemi a chi per ore ha dovuto attendere che i server tornassero operativi per potersi iscrivere alla piattaforma.