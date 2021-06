Al via l'Open Day Pfizer nell'Asl di Caserta dedicato agli over 12 anni per le giornate del 25 e 26 giugno 2021. Le somministrazioni delle dosi di vaccino a base mRna avverranno in tutti i centri vaccinali dell'Asl. A disposizione ci sono 10mila posti. Per partecipare è obbligatorio registrarsi preventivamente all'indirizzo https://web.aslcaserta.it/PfizerOpenDay e inserire codice fiscale, numero di tessera sanitaria, indirizzo email e numero di cellulare.

Prenotazioni da domani

Il portale per le prenotazioni sarà aperto da domani, 23 giugno 2021, a partire dalle ore 9,00, fino a esaurimento scorte. I posti a disposizione, precisa l'Asl di Caserta, saranno assegnati in base all'ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell'Asl. All'esaurimento dei posti è previsto overbooking. La coda di overbooking verrà utilizzata per le successive convocazioni. La conferma definitiva dell'avvenuta prenotazione arriverà nelle ore successive dopo i controlli dell'Asl. Per conoscere l'esito delle prenotazioni l'Asl ha messo a disposizione un QR code sulla cedola di prenotazione consultabile dalle ore 14 del 24 giugno.

I prenotati riceveranno comunque la conferma tramite SMS ed email di conferma con indicazione dell'orario e della sede vaccinale, con invio del consenso e del questionario da portare compilato. Non sarà possibile modificare numero di telefono e email dopo averli inseriti la prima volta. L'Asl invita poi tutti i cittadini a rispettare l'orario di ingresso indicato. Senza Sms o email non si potrà fare la vaccinazione.