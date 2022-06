Onore a Rahhal Amarri, morto dopo aver salvato la vita a due bambini in mare a Castel Volturno Si chiamava Rahhal Amarri, 42 anni, era marocchino residente da anni in Italia l’uomo il cui gesto eroico – salvare due bimbi dall’annegamento – gli è costato la vita.

Si chiamava Rahhal Amarri, aveva 42 anni ed era origine marocchina, l'uomo morto a Castel Volturno nello spazio d'acqua antiastante il Lido dei Gabbiani a Pinetamare, dopo aver salvato due ragazzini che rischiavano di annegare. Rahhal Amarri, da anni residente nel Casertano, era il gestore del lido e viveva nell'abitazione dei proprietari dello stabilimento balneare. I fatti: ieri mattina, verso le 10, due bimbi di 6-7 anni, uno con i braccioli e l'altro senza, si sono tuffati e sono stati trascinati dalle correnti. I bambini hanno gridato per richiamare l'attenzione; Amarri e un'altra persona che stava raccogliendo frutti di mare si sono subito buttati in acqua. L'uomo è miracolosamente riuscito a trarli in salvo, ma a riva è arrivato cadavere, stroncato probabilmente da un malore. I bimbi salvati si sono letteralmente dileguati loro e i genitori.

Chi conosceva il quarantaduenne lo descrive come un grande lavoratore. Due figli e una moglie, tutti e tre in Marocco, un fratello residente a Firenze, gestiva da tempo lo stabilimento. Ora la salma è presso l'istituto di medicina legale, dopo i primi accertamenti compiuti sul posto dal pm di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dalla Guardia Costiera di Castel Volturno e dai sanitari del 118, il fatto è stato catalogato come un tragico incidente.

Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, è stato il primo politico a capire l'entità del gesto: