Ondate di calore a Napoli e Campania, fine settimana 15-16 luglio con temperature di 37 gradi Ondate di calore e temperature fino a 37 gradi nel fine settimana del 15-16 luglio: rischio nuove allerte meteo da parte della Protezione Civile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Nuove ondate di calore su Napoli e sulla Campania nel fine settimana del 15-16 luglio: lo comunica il Ministero della Salute, che ha diramato il consueto bollettino sulle ondate di calore in tutta Italia. Su Napoli, la situazione è particolarmente "rovente": se da una parte sono attese temperature "medie" attorno ai 33 gradi, la temperatura percepita salirà fino a 37 gradi, con l'umidità a "premere" ulteriormente. Non è escluso che nelle prossime ore la Protezione Civile regionale possa diramare nuove allerte meteo proprio per le ondate di calore, come già fatto nei giorni scorsi.