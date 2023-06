Doppio omicidio a Sant’Antimo nel Napoletano, Luigi e Maria Brigida uccisi a 20 anni: sono cognati Orrore in Piazza Sant’Antonio e via Caruso. Le vittime sono Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, 24enne. Uccisi a colpi d’arma da fuoco. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Duplice omicidio a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni arrivate, sarebbero morti un uomo e una donna e i due episodi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbero collegati tra loro. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini su quanto accaduto. Gli eventi si sarebbero registrati in Piazza Sant’Antonio e via Caruso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto e l'identità delle due persone uccise. I militari dell'Arma sono già sul posto e hanno transennato l'area dove è avvenuto il delitto, presente per dirigere le indagini il pm della procura della repubblica di Napoli Nord Aversa.

Uccisi due cognati a colpi d'arma da fuoco

I Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti a piazzetta Sant’Antonio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto – a terra – il cadavere del 29enne Luigi Cammisa, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. Negli stessi momenti i Carabinieri intervengono in un appartamento di via Caruso 17. All’interno il cadavere di Maria Brigida Pesacane, 24enne. Anche la donna era stata colpita da alcuni colpi d’arma da fuoco. Le due vittime sono cognati. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Al momento, non si esclude alcuna pista.

Un altro lutto che scuote il Comune del Napoletano, già sotto choc per la morte della 29enne Giulia Tramontano, uccisa a Milano e incinta di 7 mesi, originaria proprio di Sant'Antimo. Stasera, in città, alle ore 19,00, è prevista la fiaccolata per ricordare Giulia, con partenza dalla Villa comunale Del Rio, verso Via Roma e Piazza della Repubblica. I due episodi non sono collegati tra loro.

(in aggiornamento)