Giuseppe Turco, ucciso a 17 anni a coltellate a Casal di Principe: l’assassino condannato a 17 anni Giuseppe Turco venne ucciso nella notte del 30 giugno 2023 dopo una violenta lite davanti a un bar di Casal di Principe: Anass Saanud, 21 anni, è stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Giuseppe Turco

È stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione Anass Saanud, il 21enne accusato dell'omicidio di Giuseppe Turco, giovane di 17 anni ucciso a coltellate la notte del 30 giugno 2023 a Casal di Principe, nella provincia di Caserta: la sentenza è stata emessa, al termine del rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Napoli Nord Pia Sordetti, che ha accolto la richiesta di 17 anni e 4 mesi di reclusione avanzata dal sostituto procuratore Francesco Cirillo. Inoltre, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato Anass Saanud a risarcire il danno e a pagare una provvisionale di 50mila euro ai tre famigliari di Giuseppe Turco, che si sono costituiti parte civile nel processo.

L'omicidio di Giuseppe Turco il 30 giugno 2023

Giuseppe Turco è stato ucciso, come detto, nella notte del 30 giugno dello scorso anno. Sia il 17enne che Anass Saanud si trovavano all'esterno dello stesso bar, in piazza Villa a Casal di Principe, quando tra i due, probabilmente per motivi di natura sentimentale, scoppiò una violenta lite, al culmine della quale il 21enne ha estratto un coltello e ha colpito il 17enne. Giuseppe Turco venne portato dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove morì poco dopo il suo ricovero.