Omicidio in provincia di Avellino, cadavere trovato in giardino con profondo taglio alla gamba Omicidio nell'Avellinese, colpito un uomo di 54 anni del luogo. Non avrebbe contatti con criminalità. Fatali le coltellate alla gamba.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ieri venerdì 9 febbraio, omicidio a Baiano, provincia di Avellino. Un 54enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato con una profonda ferita da arma da taglio alla gamba sinistra all’interno di un cortile condominiale. Sono stati chiamati i soccorsi, è stato avviato un tentativo di rianimazione ma senza esito. L’uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio nel tragitto verso l’ospedale di Nola.

Sono in corso accertamenti per stabilire la causa e l'autore. Non risultano, allo stato, collegamenti della vittima con ambienti di criminalità organizzata. Sono in corso audizioni da parte dei testimoni, rilievi tecnici e acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Baiano e quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino.