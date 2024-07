video suggerito

Il cadavere di una donna di 33 anni trovato in una scarpata: tragedia a Ischia Il corpo della donna è stato trovato questa mattina dal compagno in una scarpata poco profonda a Barano: sulla vicenda indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Valerio Papadia

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 14 luglio, sull'isola di Ischia: il cadavere di una donna di 33 anni – originaria dell'Ucraina, le cui generalità non sono ancora note – è stato trovato in una scarpata vicino alla sua abitazione, in località Vatoliere, nel Comune di Barano. A trovare il cadavere della giovane donna è stato il compagno, che ha poi lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che, una volta ispezionato il cadavere, hanno richiesto l'intervento del medico legale per un primo accertamento esterno sul corpo e del magistrato di turno della Procura di Napoli. La donna, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sarebbe caduta da un'altezza non molto ragguardevole: i militari dell'Arma hanno così avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e stabilire le esatte cause della morte. Al momento, pare che la 30enne sia caduta accidentalmente nella scarpata, ma non si esclude nessuna ipotesi.