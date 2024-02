Omicidio Felice Lippiello a Baiano, fermati dai carabinieri i due presunti responsabili Due persone di 47 e 19 anni sono state fermate dai carabinieri del comando provinciale di Avellino: sono ritenute responsabili dell’omicidio di Felice Lippiello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due persone di 47 e 19 anni sono state poste a fermo dai carabinieri di Avellino all'alba di quest'oggi, lunedì 19 febbraio: sarebbero entrambi responsabili dell'omicidio di Felice Lippiello, avvenuto lo scorso 9 febbraio a Baiano, nella provincia irpina. I due, 47 e 19 anni, sono entrambi del posto: la decisione è stata presa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo irpino.

La vicenda era accaduta venerdì 9 febbraio: Felice Lippiello, 54enne del posto e già noto alle forze dell'ordine, era stato trovato con una profonda ferita da arma da taglio alla gamba sinistra all’interno di un cortile condominiale. L'uomo non è morto subito: i soccorsi, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarlo e di portarlo in ospedale, ma non è bastato: l'uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio nel tragitto verso l’ospedale di Nola.

La vittima aveva precedenti per droga e reati contro il patrimonio: secondo alcune testimonianze subito dopo il delitto, l'uomo era conosciuto perché senza fissa dimora, e a quanto pare veniva ospitato di tanto in tanto dal fratello. Sconosciute le cause che hanno portato al suo ferimento mortale, sebbene sul posto fossero presenti alcune telecamere di videosorveglianza: e forse proprio da queste, le cui immagini erano state subito acquisite, potrebbero aver aiutato a ricostruire le circostanze che hanno portato al colpo inferto, a quanto pare, dai due fermati quest'oggi e che avrebbe reciso l'arteria femorale. Nelle prossime ore potrebbe esserci maggiori chiarezza, forse proprio dalle eventuali dichiarazioni dei due uomini fermati questa mattina dai carabinieri.