Omicidio Davide Fiorucci, ucciso sotto casa a Boscoreale: tre arresti dopo quasi due anni

Davide Fiorucci, 29 anni, è stato ucciso l’11 febbraio del 2024 sotto la sua abitazione, a Boscoreale, nel Napoletano. A quasi due anni di distanza dall’omicidio, i carabinieri hanno arrestato tre persone.

Arriva a quasi due anni di distanza la svolta nell'omicidio di Davide Fiorucci, 29 anni, ammazzato a colpi di pistola sotto casa a Boscoreale, nella provincia di Napoli, l'11 febbraio del 2024. Alle prime luci di oggi, lunedì 29 dicembre, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno arrestato tre persone, accusate di omicidio premeditato e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso. Per gli inquirenti, i tre indagati arrestati oggi avrebbero fatto parte del commando che, quella notte, sparò contro Davide Fiorucci, uccidendolo.

L'omicidio di Davide Fiorucci si è consumato, come detto, nei primi minuti dell'11 febbraio 2024. A notte fonda, il 29enne stava rincasando nella sua abitazione in via Settembrini, nel cosiddetto rione "Piano Napoli" di Boscoreale, quando un gruppo di fuoco lo avvicinò, esplodendo contro di lui almeno 10 colpi di pistola per poi dileguarsi. Fiorucci venne soccorso da alcuni familiari e trasportato in ospedale, dove morì a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata trovarono diversi bossoli calibro 9×21.

A quasi due anni di distanza dall'agguato, l'attività investigativa dei militari dell'Arma e dei magistrati antimafia ha portato all'individuazione e all'arresto di coloro che sono ritenuti responsabili di aver fatto fuoco contro il 29enne, anche se il contesto nel quale è maturato l'omicidio di Davide Fiorucci non è al momento ancora chiaro.