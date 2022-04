Omicidio al luna park a Torre del Greco, l’amico del ragazzo ucciso ha lasciato l’ospedale Nunzio ha lasciato l’ospedale Maresca: l’amico del ragazzo ucciso al luna park a Torre del Greco lo scorso 10 aprile, ferito anch’egli con una coltellata al petto, è tornato a casa.

A cura di Valerio Papadia

Il luogo dell’omicidio a Torre del Greco / foto P.Pace

Ha lasciato l'ospedale Maresca ed è tornato a casa Nunzio, il 18enne ferito con una coltellata al petto nella serata di domenica 10 aprile a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Il ragazzo si trovava al luna park insieme all'amico Giovanni Guarino, anch'egli 18enne, colpito sette volte al petto e purtroppo deceduto. Nunzio, dopo il ferimento, era stato ricoverato d'urgenza nel nosocomio di Torre del Greco, in gravi condizioni e sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico, il cui esito è stato, fortunatamente, positivo. Le condizioni del giovane sono progressivamente migliorate, a tal punto che i genitori hanno deciso di firmare le dimissioni dall'ospedale e di riportarlo a casa, nonostante i medici non si fossero ancora pronunciati a riguardo.

L'omicidio di Giovanni Guarino al luna park a Torre del Greco

Nunzio è stato ferito, come detto, lo scorso 10 aprile, nella serata della Domenica delle Palme, nel corso di un'aggressione nella quale ha perso la vita il suo amico Giovanni Guarino. I due ragazzi sono stati aggrediti e accoltellati da un gruppo di giovanissimi al luna park allestito quella sera in un parcheggio nella zona di via Leopardi, a Torre del Greco. Mentre Nunzio ha rimediato ferite meno gravi, per Giovanni Guarino non c'è stato purtroppo nulla da fare: colpito da sette coltellate al petto, il ragazzo è deceduto.

Le indagini della Polizia di Stato, partite subito dopo l'omicidio, hanno permesso di individuare i presunti assassini di Giovanni Guarino e responsabili del ferimento di Nunzio: si tratta di due ragazzi di 15 anni, che sono stati fermati dagli inquirenti. I due minorenni sono stati portati nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo.