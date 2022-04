Torre del Greco, omicidio al luna park: oggi l’autopsia di Giovanni Guarino La salma di Giovanni Guarino, ucciso a 18 anni da due minorenni, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castellammare, dove sarà effettuata l’autopsia. Si attende anche l’udienza di convalida dei due 15enne fermati.

A cura di Valerio Papadia

È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Giovanni Guarino, il ragazzo di 18 anni ucciso nella serata di domenica, 10 aprile, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nel parcheggio di un luna park. Nella giornata di ieri, infatti, la salma del 18enne – avrebbe compiuto 19 anni a maggio – è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Soltanto dopo tutti gli accertamenti medico-legali, la salma di Giovanni Guarino verrà restituita alla famiglia, che potrà così procedere con i funerali: per il giorno delle esequie, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha proclamato il lutto cittadino.

Fermati due 15enni per l'omicidio: si attende udienza di convalida

Nella serata di domenica, Giovanni Guarino si trovava insieme a un amico, Nunzio, anche lui 18enne, al luna park allestito nella zona di via Leopardi a Torre del Greco. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiata una lite tra i due ragazzi e un altro gruppetto di giovanissimi, presto degenerata: il 18enne è stato colpito accoltellato sette volte al cuore, e anche Nunzio ha ricevuto coltellate al petto. Per "Giovannone" non c'è stato nulla da fare, mentre Nunzio è ricoverato all'ospedale Maresca, con una pugnalata a pochi millimetri dal cuore, in prognosi riservata.

Le indagini della Polizia di Stato sono partite subito dopo il delitto e gli inquirenti, in poco tempo, hanno identificato i presunti responsabili: si tratta di due ragazzini di 15 anni, che sono stati fermati. I due hanno trascorso la notte nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli: l'udienza di convalida, però, non è ancora stata fissata, come confermato a Fanpage.it dal legale dei due minori, l'avvocato Mauro Porcelli.